Ora legale può restare per sempre?

Cosa si indaga L’ora legale è una convenzione stabilita oltre un secolo fa per risparmiare prima di tutto energia. La luce solare più a lungo fra pomeriggio e sera permette di utilizzare meno quella elettrica in primavera e in estate. L’Italia continua a sceglierla per il risparmio energetico. Anche se ci sono studi che dicono che il cambio non porta vantaggi economici e impatta solo su vita e abitudini delle persone. L'indagine punta a capire cosa comporterebbe l’adozione di un orario unico per tutto l’anno. Si indagano aspetti legati alla salute e alla produttività, al risparmio energetico e all'organizzazione sociale. Verranno sentiti enti indipendenti, associazioni di categoria, rappresentanti europei, visto che l'Europa ha affrontato il tema, e organizzazioni internazionali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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