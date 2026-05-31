Una serata tra cinema e natura ai Mulini di Gurone ha presentato un documentario sull’alluvione di Bologna e una proiezione che ha collegato la Divina Commedia alla biodiversità urbana. Il film ha mostrato le conseguenze di un evento alluvionale, evidenziando le criticità nella gestione del territorio. Contestualmente, si sono sollevate domande su come le opere di Dante possano aiutare a comprendere meglio le sfide ambientali nelle città di oggi.

? Domande chiave Come può la Divina Commedia spiegare la biodiversità urbana moderna?. Cosa insegna il documentario sull'alluvione di Bologna alla nostra gestione territoriale?. Chi sono i registi che dialogheranno con il pubblico ai Mulini?. Perché un percorso tra diga e cinema può cambiare la consapevolezza ambientale?.? In Breve Passeggiata alla diga ore 19, cena condivisa e proiezioni dalle ore 21.. Cortometraggio Urban Comedy di Pietro Muzi Falconi sulla biodiversità milanese.. Documentario Ravone di Giuliana Fantoni sull'alluvione di Bologna del 2024.. Rassegna itinerante coordinata da Filmstudio 90 APS nei comuni della provincia varesina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema e natura ai Mulini di Gurone: una serata tra Dante e l’ambiente

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