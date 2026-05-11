Sulle tracce dei Mulini lungo il Muson camminata slow tra storia e natura

Sabato 16 maggio 2026 si svolgerà una passeggiata guidata lungo il corso del Muson, intitolata “Sulle tracce dei Mulini”. L’evento prevede un percorso a piedi attraverso il paesaggio rurale di Mirasole, con soste presso i mulini storici della zona. La camminata si propone di far conoscere i luoghi e le caratteristiche di questo tratto della campagna, tra elementi naturali e testimonianze del passato locale.

Sabato 16 maggio 2026 è in programma “Sulle tracce dei Mulini lungo il Muson”, una passeggiata guidata tra natura, storia e paesaggi della campagna miranese.Il ritrovo è alle ore 8:30 presso l’Info Point di Piazza Martiri della Libertà a Mirano (VE). Accompagnati da una guida ambientale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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