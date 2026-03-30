In una sala gremita, con giovani attenti e coinvolti, si discute del rapporto tra Dante e l’ecologia. La conversazione si focalizza sulla rilettura delle sue opere in chiave ambientale, evidenziando l’attualità di temi come il rispetto della natura e la consapevolezza ecologica. L’interesse dei presenti appare vivo, testimoniando un interesse crescente per le questioni ambientali attraverso il prisma della letteratura.

La sala è piena, viva, attraversata da un’energia trattenuta. L’attenzione dei giovani è vibrante, intensa, quasi febbrile. Per loro Dante non è un monumento distante ma un compagno inquieto: è l’irrequietezza, l’ansia che stringe, la frustrazione che cerca parole e insieme il tentativo ostinato di superarla. In questo clima teso e partecipe, la sua voce appare necessaria. Come se la parola del Poeta Sommo, nel suo eterno ritorno, chiedesse oggi più che mai di essere riascoltata alla luce di una crisi che non è solo culturale, ma ambientale, sensibile, quasi ontologica. Il pubblico è internazionale all’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam dell’Ambasciata d’Italia nei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dante e l’ecologia: una rilettura che parla ai giovani. Il rapporto tra uomo e natura sempre più urgente

Articoli correlati

Leggi anche: Cannabis sempre più potente, rischio psichiatrico sempre più alto tra i giovani: lo studio su mezzo milione di adolescenti che rilancia l’allarme

Leggi anche: Flowers. Meravigliosa Natura: al Chiostro del Bramante la mostra che racconta il rapporto tra arte, scienza e ambiente