Cina un parco termale con i pinguini | la pazza idea di un resort di Harbin
Dieci pinguini sono stati portati al Beauty Island Hot Spring Resort di Harbin, in Cina, per l’apertura dell’area “Hot Spring Penguin Island”. L’evento ha coinvolto l’arrivo degli animali, che sono stati collocati in una nuova area espositiva del resort. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presentazione ufficiale degli uccelli, che ora vivono in una zona dedicata all’interno della struttura.
Dieci pinguini sono arrivati al Beauty Island Hot Spring Resort di Harbin, nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina, in occasione dell’inaugurazione dell’area espositiva “Hot Spring Penguin Island” del resort. L’iniziativa segna un tentativo di fondere l’osservazione degli animali polari con l’esperienza di un parco termale. Questo approccio permette ai pinguini di accompagnare naturalmente gli ospiti mentre si immergono e si rilassano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Perché non far diventare virale un pinguino che cammina tra i ghiacci
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