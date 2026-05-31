Cina un parco termale con i pinguini | la pazza idea di un resort di Harbin

Notizia in breve

Dieci pinguini sono stati portati al Beauty Island Hot Spring Resort di Harbin, in Cina, per l’apertura dell’area “Hot Spring Penguin Island”. L’evento ha coinvolto l’arrivo degli animali, che sono stati collocati in una nuova area espositiva del resort. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presentazione ufficiale degli uccelli, che ora vivono in una zona dedicata all’interno della struttura.