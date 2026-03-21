Lo scudetto la pazza idea di Conte

Durante un intervento negli studi di Dazn, Antonio Conte ha menzionato lo scudetto, una parola che evita di pronunciare direttamente, ma di cui si parla apertamente. L’allenatore ha fatto riferimento alla competizione e alle possibilità della sua squadra, senza approfondire dettagli o motivazioni. La discussione si è concentrata sulle sfide e sulle opportunità legate alla conquista del titolo.

È lo scudetto la parola che non si può pronunciare ma di cui, di fatto, parla Antonio Conte negli studi di Dazn. Mettere pressione, nessuno può impedirci di guardare avanti. Ha più volte sottolineato l’importanza del risultato. Il Napoli va alla sosta stavolta con la quarta vittoria di fila e non con una sconfitta come dopo Bologna. Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, la definisce pazza idea quella dello scudetto. Scrive così: Che sia proprio il principe Scott il valore aggiunto del Napoli? Il suo sigillo dopo settanta secondi contro il Cagliari ha un valore (quasi) nobiliare: il gol di Mctominay è l’unica gemma di una gara che di fatto finisce lì, dopo il vantaggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lo scudetto, la pazza idea di Conte Articoli correlati Leggi anche: Tuttosport: “La pazza idea di Conte” Leggi anche: Il Mattino: “Pazza idea Scudetto” Carlo V d'Asburgo - versione definitiva (integrale) Contenuti e approfondimenti su Lo scudetto la pazza idea di Conte Temi più discussi: ? PAZZA IDEA. Se il Napoli le vincesse tutte e arrivasse a quota 86; Come può giocare ora il Napoli con De Bruyne, McTominay, Lukaku e tutti gli altri: pazza idea rimonta, si può?; Napoli, pazza idea 86 punti: buona la prima delle ultime 10 finali; La Gazzetta alimenta il sogno (o l’illusione) scudetto: il popolo di Napoli ci crede. Il fattore Conte: c'è pepe nella lotta scudettoLa marcia giusta, quella che piace a Conte. Quarta vittoria di fila, un posto in Champions ormai fra le mani, almeno una notte al secondo posto in classifica e sei punti di distacco dall’Inter ... corrieredellosport.it Conte carica il Napoli: Straordinari, ci è capitato di tutto. Scudetto? Nessuno deve...Le parole dell'allenatore dei campioni d'Italia dopo la vittoria a Cagliari: Potevamo comandare meglio la partita ... tuttosport.com Chi è stato secondo voi il migliore del Napoli Le pagelle di Areanapoli.it. Conte a -6 dall'Inter. facebook Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) / Posts / X x.com