Paulo Dybala, attaccante nato nel 1993 e in scadenza di contratto con la Roma, avrebbe manifestato interesse a trasferirsi al Milan nella prossima finestra di calciomercato. Secondo alcune fonti, l’argentino desidera tornare a giocare a San Siro con i rossoneri, dopo un anno complicato con l’Atalanta. La possibile operazione coinvolge anche il piano del club meneghino per rinforzare l’attacco.

Sebbene i recenti 'rumors' di calciomercato lo sospingano verso il rinnovo di contratto con la Roma, a quanto pare l'attaccante argentino Paulo Dybala è ancora in attesa di un cenno - concreto - dalla società capitolina su questo fronte. Lui rimarrebbe in giallorosso anche con stipendio decurtato ed attende di capire le mosse del club. Ufficialmente, infatti, nessuno ha detto al marcatore con più gol in Serie A in attività, al pari di Lautaro Martínez (131) che non gli verrà prolungato l'accordo in scadenza il 30 giugno. Se non dovesse arrivare il rinnovo con la Roma, cosa farebbe Dybala? Lui ha proposte dall'Argentina e dal Brasile, ma secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, la 'Joya' tenderebbe a restare in Europa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dybala-Milan, la pazza idea di San Siro: il piano della ‘Joya’ per rinascere dopo l’anno buio con Gasperini

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