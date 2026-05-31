La Cina sta sviluppando un nuovo hub sull'isola di Great Nicobar, con l’obiettivo di bypassare lo stretto di Malacca. L’opera coinvolge la costruzione di infrastrutture portuali e stradali che modificano gli equilibri militari nell’Indo-Pacifico. Sono state segnalate preoccupazioni riguardo alla possibile estinzione delle popolazioni indigene locali, coinvolte nei cantieri e nelle attività legate al progetto. Le autorità hanno avviato indagini per verificare l’impatto ambientale e sociale dell’intervento.

? Punti chiave Come cambieranno gli equilibri militari nell'Indo-Pacifico con questo nuovo hub?. Quali popolazioni indigene rischiano l'estinzione a causa dei cantieri cinesi?. Perché la sicurezza energetica di Pechino minaccia la biodiversità di Great Nicobar?. Come influirà questo bypass logistico sulla stabilità dello Stretto di Malacca?.? In Breve Hub a 140 km dallo stretto prevede porto, aeroporto militare e centrale elettrica.. Survival International denuncia minaccia per 1.200 indigeni nicobaresi cacciatori-raccoglitori.. Deviazioni verso gli stretti di Lombok o Sonda aumentano tempi e costi petroliferi.. Progetto su Great Nicobar minaccia biodiversità e stabilità del quadrante indopacifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina punta a Great Nicobar: l’hub per aggirare lo stretto di Malacca

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Great Nicobar Project Will Give New Thrust To India's Act East Policy || The Gist

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