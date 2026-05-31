Cina punta a Great Nicobar | l’hub per aggirare lo stretto di Malacca
La Cina sta sviluppando un nuovo hub sull'isola di Great Nicobar, con l’obiettivo di bypassare lo stretto di Malacca. L’opera coinvolge la costruzione di infrastrutture portuali e stradali che modificano gli equilibri militari nell’Indo-Pacifico. Sono state segnalate preoccupazioni riguardo alla possibile estinzione delle popolazioni indigene locali, coinvolte nei cantieri e nelle attività legate al progetto. Le autorità hanno avviato indagini per verificare l’impatto ambientale e sociale dell’intervento.
? Punti chiave Come cambieranno gli equilibri militari nell'Indo-Pacifico con questo nuovo hub?. Quali popolazioni indigene rischiano l'estinzione a causa dei cantieri cinesi?. Perché la sicurezza energetica di Pechino minaccia la biodiversità di Great Nicobar?. Come influirà questo bypass logistico sulla stabilità dello Stretto di Malacca?.? In Breve Hub a 140 km dallo stretto prevede porto, aeroporto militare e centrale elettrica.. Survival International denuncia minaccia per 1.200 indigeni nicobaresi cacciatori-raccoglitori.. Deviazioni verso gli stretti di Lombok o Sonda aumentano tempi e costi petroliferi.. Progetto su Great Nicobar minaccia biodiversità e stabilità del quadrante indopacifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Great Nicobar Project Will Give New Thrust To India's Act East Policy || The Gist
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