Negli ultimi anni, la Cina e la Thailandia stanno rinnovando gli sforzi per riattivare il progetto del Canale di Kra, un collegamento terrestre che permetterebbe di aggirare lo Stretto di Malacca. Dopo anni di incertezze, l’iniziativa ha ripreso quota grazie anche alla riattivazione di alcune tratte e alla volontà di sviluppare un nuovo percorso logistico. La proposta prevede la realizzazione di un collegamento via terra tra i due paesi.

Fino a qualche anno fa veniva considerato un sogno impossibile. Oggi, complice l’operatività a singhiozzo dello Stretto di Hormuz e il rischio che l’economia globale possa andare in tilt a causa della guerra in Medio Oriente, il progetto di costruire un “ ponte terrestre ” in Thailandia ha improvvisamente ripreso quota. Il piano di realizzare il Canale di Kra, ossia una rotta marittima alternativa tra il Mar delle Andamane e il Golfo di Thailandia, è diventato urgentissimo. Il motivo è semplice da intuire: visto quanto sta accadendo in quel di Hormuz, e considerando la crisi di approvvigionamento energetica che ha travolto l’Asia, nessun governo del continente in più rapida crescita del mondo intende correre un rischio ancora più grande qualora un futuro conflitto dovesse bloccare uno Stretto ancor più strategico: quello di Malacca.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Un “ponte terrestre” per bypassare lo Stretto di Malacca: perché Cina e Thailandia rilanciano il Canale di Kra

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