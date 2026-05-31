A Harbin, raffiche di vento fino a 135 kmh hanno sollevato un muro di sabbia, oscurando il cielo e riducendo la visibilità. Le raffiche sono state accompagnate da polvere sollevata dal suolo, che ha coperto le aree urbane. Durante l’evento, alcune infrastrutture hanno subito danni, anche se i dettagli specifici non sono stati comunicati. Non sono state segnalate vittime o incidenti gravi legati a questo episodio.

? Punti chiave Come hanno fatto raffiche a 135kmh a sollevare un muro d'ombra?. Quali danni hanno subito le infrastrutture di Harbin durante il passaggio?. Perché la polvere può diventare un pericolo mortale per i polmoni?. Come cambierà la sicurezza stradale dopo l'accumulo di sabbia e detriti?.? In Breve Raffiche a 135kmh hanno divelto tetti e spezzato alberi nella provincia di Heilongjiang.. Il fenomeno del 31 maggio 2026 ha reso le strade di Harbin invisibili.. La polvere fine minaccia la salute respiratoria dei residenti della zona nord-est.. L'accumulo di sabbia rende scivolosi i percorsi pedonali e stradali di Harbin.. Violenta tempesta di sabbia investe Harbin: raffiche a 135kmh trasformano il pomeriggio in buio pesto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, muro di sabbia a Harbin: raffiche a 135km/h oscurano il sole

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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