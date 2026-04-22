Due persone, Marina e Roberto, sono coinvolte in modo diretto nel settore politico e sembrano influenzare la posizione della leader di un partito. Secondo fonti ufficiali, sono state coinvolte in attività che hanno attirato l’attenzione degli inquirenti. La loro presenza nel quadro politico ha generato attenzione mediatica e si stanno svolgendo verifiche sulle rispettive azioni. La vicenda è ancora sotto esame da parte delle autorità competenti.

Marina e Roberto, proprio come si chiamano i protagonisti di “Un posto al sole”, stanno tenendo in mano i fili della carriera di Giorgia Meloni. La insidiano, già la logorano. Marina Berlusconi da una parte e Roberto Vannacci dall’altra hanno seriamente iniziato la loro opera di pesante condizionamento della presidente del Consiglio. Una cosa mai accaduta sinora. Lei tira da una parte, lui dall’altra: nel Medioevo era una tecnica di tortura. Meloni non è ancora dilaniata, ma il pericolo di un inesorabile sfibrarsi esiste. La figlia di Silvio non solo punta a guidare di fatto Forza Italia, modellandola su un calco più moderato rendendola distinta, se non distante, dal melonismo versione soft del sovranismo.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Marina B. e Roberto V., i due che oscurano il posto al sole di Meloni

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