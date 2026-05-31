cile tutti con gli occhi in su per osservare la micro luna blu

Sabato sera in Cile decine di persone si sono radunate presso un osservatorio a San José de Maipo per osservare una micro luna blu, una rara fase lunare. I partecipanti hanno partecipato a attività astronomiche e osservazioni guidate, tutti con gli occhi rivolti verso il cielo. La luna, visibile in questa particolare configurazione, ha attirato l’interesse degli appassionati presenti.

Decine di persone si sono riunite in Cile sabato sera per vedere una rara micro luna blu, con i visitatori che hanno preso parte ad osservazioni guidate e attività astronomiche presso un osservatorio a San José de Maipo. Una luna blu si verifica ogni due o tre anni quando una seconda luna piena cade in un singolo mese di calendario. Il 1° maggio ha visto la prima luna piena di questo mese. Una luna blu è anche la luna piena più distante e più piccola dell’anno. Poiché l’orbita della Luna non è un cerchio perfetto, la Luna piena era più lontana dalla Terra del solito, a una distanza di 252.360 miglia (406.135 chilometri), facendola apparire leggermente più piccola e fioca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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