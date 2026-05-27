Roma in arrivo la micro Luna Blu | quando vederla nel massimo splendore e perché è la più piccola dell’anno

A Roma è prevista una micro Luna Blu, un plenilunio molto raro, che si potrà vedere nel cielo della città. Si tratta della più piccola Luna piena dell’anno e sarà visibile in una serata specifica. Le condizioni permetteranno di ammirarla in tutto il suo splendore, con l’assenza di nuvole previste per quella notte. La Luna apparirà come una piccola luce nel cielo romano.

Roma si prepara a una serata con lo sguardo da rivolgere obbligatoriamente verso il cielo: è in arrivo la micro Luna Blu, un plenilunio raro che promette di illuminare la Capitale nel suo massimo splendore. Il nome è di quelli che affascinano, l’effetto di quelli che ammaliano e c’è un dettaglio astronomico la rende ancora più particolare: sarà infatti la Luna piena più piccola dell’anno, un appuntamento da non perdere per chi ama osservare il cielo. LEGGI ANCHE: Parole per disarmare il mondo: l’incontro di Emergency a Palazzo Esposizioni Cos’è la micro Luna Blu e quando vederla a Roma. La data da segnare in agenda è quella del 31 maggio 2026, quando tornerà la Luna Blu: non sarà una Luna davvero azzurra, ma la seconda Luna piena nello stesso mese. 🔗 Leggi su Funweek.it

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