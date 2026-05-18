Possibili rovesci in serata poi spazio a una settimana soleggiata
Secondo le previsioni del Centro Meteo Lombardo, nella serata si prevedono possibili rovesci temporaleschi, mentre a partire da domani si prevede un ritorno a condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nei prossimi sette giorni, le condizioni meteo dovrebbero mantenersi prevalentemente soleggiate, con poche variazioni. Gli esperti hanno analizzato i dati meteorologici più recenti e condiviso le previsioni per le giornate a venire.
Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 18 maggio 2026 Tempo Previsto: nuvolosità sparsa sull’interro territorio ma con anche ampie schiarite. Qualche pioggia o breve rovescio e possibile inizialmente sui rilievi e nel pomeriggio e in serata in maniera sparsa anche sulle zone pianeggianti. Temperature: minime in pianura comprese tra 811°C. Massime in pianura comprese tra 2224°C. Venti: deboli sud occidentali in pianura. Martedì 19 maggio 2026 Tempo Previsto: cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio non sono esclusi isolati brevi piovaschi sui rilievi nord orientali della regione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Viva Fiesta! Hot stretch ahead, then a weekend cool-down
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Giornata instabile e molto ventosa. Rischio di temporali anche forti sulla bassa pianura a cavallo dell'ora di pranzo, poi rovesci possibili ovunque in serata. Info su reggioemiliameteo.it x.com
* Previsioni Meteo di oggi, giovedì 14 maggio 2026 * *Cielo*: nuvolosità irregolare sulle pianure con addensamenti più consistenti lungo le aree appenniniche. Rovesci o temporali saranno possibili dalla tarda mattinata fino alla tarda serata sul settore occi - Facebook facebook