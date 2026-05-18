Possibili rovesci in serata poi spazio a una settimana soleggiata

Secondo le previsioni del Centro Meteo Lombardo, nella serata si prevedono possibili rovesci temporaleschi, mentre a partire da domani si prevede un ritorno a condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nei prossimi sette giorni, le condizioni meteo dovrebbero mantenersi prevalentemente soleggiate, con poche variazioni. Gli esperti hanno analizzato i dati meteorologici più recenti e condiviso le previsioni per le giornate a venire.

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Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 18 maggio 2026 Tempo Previsto: nuvolosità sparsa sull’interro territorio ma con anche ampie schiarite. Qualche pioggia o breve rovescio e possibile inizialmente sui rilievi e nel pomeriggio e in serata in maniera sparsa anche sulle zone pianeggianti. Temperature: minime in pianura comprese tra 811°C. Massime in pianura comprese tra 2224°C. Venti: deboli sud occidentali in pianura. Martedì 19 maggio 2026 Tempo Previsto: cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio non sono esclusi isolati brevi piovaschi sui rilievi nord orientali della regione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Viva Fiesta! Hot stretch ahead, then a weekend cool-down Sullo stesso argomento Settimana soleggiata: temperature massime vicine ai 20 gradiPer alcuni giorni la nostra regione si troverà in mezzo tra l’espansione dell’anticiclone al largo della Penisola Iberica che impedisce alle... Freddo e pioggia non mollano la Sicilia: ancora una settimana ricca di rovesciUn flusso di correnti fredde di origine balcanica continuerà ad interessare la Sicilia dando luogo a tempo a tratti instabile e freddo fino a... Possibili rovesci in serata, poi spazio a una settimana soleggiataNuvolosità sparsa sull'interro territorio ma con anche ampie schiarite. Qualche pioggia possibile inizialmente sui rilievi ... bergamonews.it Giornata instabile e molto ventosa. Rischio di temporali anche forti sulla bassa pianura a cavallo dell'ora di pranzo, poi rovesci possibili ovunque in serata. Info su reggioemiliameteo.it x.com