Weekend dal tempo instabile | cieli nuvolosi e qualche rovescio

Il fine settimana si presenta caratterizzato da condizioni meteo instabili con cieli coperti e possibilità di rovesci sparsi. Oggi si registra una temporanea stabilizzazione atmosferica, prima dell’arrivo di un fronte che porterà nuvolosità e precipitazioni. Le previsioni indicano che le condizioni rimarranno variabili nei prossimi giorni, con pioggia intermittente e temperature che si manterranno in valori moderati.

Temporanea stabilizzazione atmosferica nella giornata odierna, in attesa di un fronte nord-Atlantico, alimentato da aria fredda, che impegnerà la Lombardia nella giornata di sabato e in parte quella di domenica, con annessi fenomeni, anche a carattere di rovescio, con ritorno di qualche nevicata sui rilievi alpini. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 13 marzo 2026 Tempo Previsto: Nuvolosità irregolare nelle prime ore alternata ad aperture, anche ampie, specialmente su settori pianeggianti occidentali. Locali riduzioni della visibilità al primo mattino su basse pianure per foschie e nebbie in banchi, in rapida dissoluzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Cieli nuvolosi e qualche pioggia: temperature in lieve aumentoScenario Europeo caratterizzato da un una depressione ad ovest della Gran Bretagna ed un minimo pressorio che interesserà l’area del Mar Nero.

Cieli nuvolosi per tutto il weekend: massime anche fino a 10 gradiLa saccatura, avente il suo minimo pressorio sull’Irlanda, ed estesa sino al Mediterraneo occidentale, andrà ulteriormente approfondendosi nel corso...

Freddo nel weekend e tempo instabile: quanto durerà e quando arriva la primaveraPer capire cosa ci aspetta nei prossimi giorni Fanpage.it ha intervistato il meteorologo Simone Abelli. Tra oggi e il weekend l’Italia sarà alle prese con piogge sparse e temperature piuttosto fresche ... fanpage.it

