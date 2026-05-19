Un giovane di 30 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo via Castel del Monte, nei pressi dell'uscita dalla provinciale 231, ad Andria. Secondo le prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiava si è scontrata con un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un motociclista di 30 anni, Michele Monterisi, è morto in un incidente stradale avvenuto in via Castel del monte non lontano dallo svincolo della provinciale 231, ad Andria. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 19 luglio. La vittima, che avrebbe compiuto 31 anni a luglio, era in sella alla sua moto che, per cause da accertare, si è scontrata con un furgone. L'impatto non gli ha lasciato scampo e al suo arrivo, il personale del 118 ha solo potuto constatarne il decesso. Indagini sono in corso da parte degli agenti della polizia locale di Andria. I mezzi sono stati sequestrati. La vittima era di Andria. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Moto contro furgone, tragico incidente: muore un giovane di 30 anni

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Vibo Valentia - Tragico incidente in moto muore giovane di 28 anni

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