Giovanni Aleotti e Paletti sono a Roma, mentre Covili si è piazzato ottavo in Francia. Aleotti ha terminato la tappa di Piancavallo accompagnando Pellizzari, dopo aver affiancato un altro corridore della stessa squadra durante la prima salita. La frazione conclusiva si è svolta nella capitale italiana. Covili ha concluso la gara francese in ottava posizione.

Giovanni Aleotti ha concluso ieri la tappa di Piancavallo scortando Giulio Pellizzari dopo che nella prima scalata aveva affiancato l’altro capitano della Red Bull Bora Hydley che ha confermato il terzo gradino del podio oggi nella frazione conclusiva a Roma. Il finalese come già al Tour de Alpes dove è giunto 10° ha dimostrato di essere uno dei gregari più affidabili e lo dimostra il 28° posto nella classifica generale. Ci saranno certamente occasioni per lui per i prossimi impegni ad iniziare dal tricolore dove lo scorso anno si è fermato ai piedi del podio. Oggi tra quelli che sfileranno tra i Fori Imperiali ci sarà anche il 21enne modenese Luca Paletti che è riuscito nell’obiettivo di portare a termine il suo primo Giro d’Italia (foto),dopo che si era ben espresso nelle corse a tappe brevi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo. Giro, Aleotti e Paletti a Roma. Covili è ottavo in Francia

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