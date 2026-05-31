Il Cristian Cicci Bagnoli Quartet si esibisce dal vivo domani sera sul lungomare di Cesenatico, per uno dei concerti più attesi di questo inizio di stagione. L’appuntamento è alle 21.30 al Cafè degli Artisti, dove in pedana saliranno Cristian Bagnoli chitarra e voce, Tommy Graziani alla batteria, Marco Dirani al basso e Mecco Guidi alle tastiere. E’ l’occasione per vedere dal vivo quattro nomi tra i più importanti dell’attuale panorama musicale italiano, i quali suonano con grandissimi artisti e hanno deciso di "mettersi in proprio", per un progetto che rende omaggio ad alcuni grandi della storia del rock e del blues. La band sta riscuotendo un grande successo, con un tour di oltre 60 date in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cicci Bagnoli quartet al Cafè degli Artisti

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CRISTIAN CICCI BAGNOLI, power trio Rock con anche omaggio a Jeff Beck

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