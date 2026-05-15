In Arengario la maratona degli artisti al pianoforte
La magia del pianoforte torna ad animare il centro storico di Monza con un appuntamento attesissimo. Anche quest'anno la Fondazione Musicale Vincenzo Appiani rinnova infatti la propria partecipazione a "Piano City Milano 2026", la celebre manifestazione diffusa dedicata al pianoforte che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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