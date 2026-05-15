In Arengario la maratona degli artisti al pianoforte

Da monzatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La magia del pianoforte torna ad animare il centro storico di Monza con un appuntamento attesissimo. Anche quest'anno la Fondazione Musicale Vincenzo Appiani rinnova infatti la propria partecipazione a "Piano City Milano 2026", la celebre manifestazione diffusa dedicata al pianoforte che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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