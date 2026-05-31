Marcia Lucas: una vita dedicata al cinema, insieme al marito, il grande George Lucas. Hollywood e la Lucasfilm la commemorano come una delle più grandi montatrici della storia della cinema. Muore a 80 anni ma ci lascia un patrimonio di lavori, a cui ha collaborato come montatrice. Vediamo insieme la sua brillante carriera. Eterna stella di Hollywood. Marcia Lucas ha dedicato la sua vita al cinema, componendo il montaggio sublime di capolavori da Oscar, dall’originale di Star Wars ad American Graffiti. Entrambi, inoltre, diretti dal suo allora marito, il grande George Lucas. La talentosa artista ha lavorato con Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, puntellando una carriera ricca di successi e incontri importanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ci lascia a 80 anni Marcia Lucas: la geniale montatrice di capolavori da Oscar come ‘Star Wars’ e ‘Taxidrivers’

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Addio a Marcia Lucas, montatrice premio Oscar e mente creativa di 'Star Wars' Marcia Lucas, montatrice premio Oscar di 'Star Wars', si è spenta a 80 anni. Lascia un'eredità indelebile nel cinema, avendo plasmato capolavori come 'Guerre stellari' e 'American x.com

Marcia Lucas, che ha vinto il premio per il miglior montaggio per 'Star Wars' agli Oscar e ha montato 'American Graffiti', muore a 80 anni reddit

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