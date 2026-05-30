È morta Marcia Lucas la montatrice premio Oscar di ‘Star Wars’

Mercoledì 27 maggio è morta a Rancho Mirage, in California, la montatrice premio Oscar nota per il suo lavoro su ‘Guerre stellari’. Marcia Lucas, che aveva contribuito in modo determinante alla realizzazione del film, aveva vinto l’Oscar per il montaggio. La sua scomparsa è stata confermata nelle ultime ore.

(Adnkronos) – Marcia Lucas, la montatrice che contribuì in modo decisivo alla nascita dell’universo di Star Wars e che vinse l’Oscar per il montaggio di ‘Guerre stellari’, è morta mercoledì 27 maggio a Rancho Mirage, in California. Aveva 80 anni. L’avvocato della famiglia ha confermato che la causa della morte è stata un cancro. Marcia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Star Wars Has Lost a Legend: Marcia Lucas Dies at 80

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Marcia Lucas (l'editor vincitore dell'Oscar di Una Nuova Speranza e Il Ritorno dello Jedi) è venuta a mancare all'età di 80 anni. reddit

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