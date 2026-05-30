È morta Marcia Lucas per un cancro metastatico la montatrice Premio Oscar ed ex di George Lucas aveva 80 anni

Notizia in breve

Marcia Lucas è deceduta a 80 anni a causa di un cancro metastatico. Era nota come montatrice e aveva vinto un Premio Oscar per il suo lavoro. Tra i film a cui ha partecipato figurano “Guerre stellari” e “American Graffiti”. La sua carriera si è concentrata sulla post-produzione di film di grande successo, e aveva collaborato con il marito, George Lucas. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore.