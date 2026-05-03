Vuole in casa la prima moglie | quella nuova lo narcotizza e lo evira nel sonno

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver narcotizzato e amputato nel sonno la prima moglie, con l'intenzione di trasferirla nella stessa abitazione. Secondo le indagini, avrebbe atteso che si addormentasse dopo pranzo, presumibilmente per agire senza essere visto. Le autorità hanno sequestrato armi e strumenti utilizzati nel procedimento. La donna si trova ora in ospedale, sotto cure mediche intensive.

"Voleva fare trasferire anche la prima moglie nella nuova casa", per questo avrebbe atteso che si addormentasse dopo pranzo per poi evirarlo. È accaduto ad Angri, in provincia di Salerno, in un'abitazione di via Mezzo. Era lì che la coppia - un 41enne ed una 35enne, entrambi originari del Bangladesh - si erano trasferiti, dopo essersi separati dai rispettivi coniugi. Nella giornata di venerdì 1° maggio, proprio nel primo giorno di convivenza nella nuova abitazione, dopo una discussione e il pranzo, si è verificato il fatto. Forse dopo avergli somministrato sonniferi e averlo narcotizzato, la 35enne ha atteso che il nuovo compagno andasse a letto e, non appena caduto in un sonno profondo, lo avrebbe evirato con un coltello da cucina.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vuole in casa la prima moglie: quella nuova lo narcotizza e lo evira nel sonno Notizie correlate Leggi anche: Angri, scopre il tradimento del marito: la moglie lo narcotizza e lo evira nel sonno Leggi anche: Scopre che il marito la tradisce: lo narcotizza e lo evira nel sonno. Choc ad Angri Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: ISRAELE – Indagine: 1 su 2 compra casa dove può, non dove vuole - Moked; La Casa della Tenerezza dove le coppie ritrovano se stesse; Questa piazza non ci vuole, non è più casa nostra: testimonianze da un 25 aprile molto amaro; Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini vuole lasciare la Casa: la crisi notturna dopo la lite con Antonella Elia. Vuole in casa la prima moglie: quella nuova lo narcotizza e lo evira nel sonnoVoleva fare trasferire anche la prima moglie nella nuova casa, per questo avrebbe atteso che si addormentasse dopo pranzo per poi ... iltempo.it Per chi vuole riflettere sulle contraddizioni maschili. In Turchia e non solo... x.com KIMI ANTONELLI VUOLE SCRIVERE LA STORIA! Questa sera ha raggiunto un record clamoroso scritto prima di lui da Ayrton Senna e Michael Schumacher: tre pole di fila, partendo dalla prima in assoluto! Ora l'ostacolo più grande è dietro l'angolo: vinc - facebook.com facebook