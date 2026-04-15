Libri L’invenzione del colore l’ultimo romanzo di Christian Raimo
È stato pubblicato il nuovo romanzo di Christian Raimo intitolato “L’invenzione del colore”. L’opera rappresenta l’ultima pubblicazione dell’autore, noto nel panorama letterario italiano. Questa novità editoriale è stata segnalata da un servizio di Marino Galdiero e diffusa attraverso vari mezzi di informazione. La presentazione ufficiale e le prime recensioni sono state pubblicate di recente, attirando l’attenzione di lettori e critici.
Libri, l’ultima fatica letteraria di Christian Raimo dal titolo “L’invenzione del colore”. Servizio di Marino Galdiero TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Libri, “L’invenzione del colore” l'ultimo romanzo di Christian Raimo
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