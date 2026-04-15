Libri L’invenzione del colore l’ultimo romanzo di Christian Raimo

È stato pubblicato il nuovo romanzo di Christian Raimo intitolato “L’invenzione del colore”. L’opera rappresenta l’ultima pubblicazione dell’autore, noto nel panorama letterario italiano. Questa novità editoriale è stata segnalata da un servizio di Marino Galdiero e diffusa attraverso vari mezzi di informazione. La presentazione ufficiale e le prime recensioni sono state pubblicate di recente, attirando l’attenzione di lettori e critici.

Libri, l’ultima fatica letteraria di Christian Raimo dal titolo “L’invenzione del colore”. Servizio di Marino Galdiero TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Libri, “L’invenzione del colore” l’ultimo romanzo di Christian Raimo Libri, “L’invenzione del colore” l'ultimo romanzo di Christian Raimo Notizie correlate Libri, “L’età dell’acquario” l’ultimo romanzo di Fabio BacàL’ultimo romanzo di Fabio Bacà, “L’era dell’acquario”: un romanzo attuale che aiuta a riflettere sull’uso dei social. In Lazzerini il piacere di leggere . Nei ricordi L’invenzione del coloreDoppio appuntamento in Lazzerini questa settimana grazie agli Incontri con autori e due libri da leggere. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'invenzione del colore, incontro con Christian Raimo alla libreria Libraccio di Firenze; La prima parte della stagione 2026 di Letture Liminali si conclude dopo sei incontri e 250 presenze complessive; Santarcangelo, i libri di Zaccaro e Raimo alla Biblioteca Baldini nel segno del cinema; Premio Strega 2026, i libri che si contenderanno il premio. Santarcangelo, i libri di Zaccaro e Raimo alla Biblioteca Baldini nel segno del cinemaDue incontri nel segno del cinema: è la proposta della settimana in biblioteca Baldini a Santarcangelo che giovedì 9 aprile alle ore 21 ospita la ... chiamamicitta.it Christian Raimo: «Serve raccontare ogni storia, anche ciò che è duro»L’invenzione del colore è l’ultimo romanzo di Christian Raimo, pubblicato da La nave di Teseo all’inizio del 2026. È un libro semplice e ricco allo stesso tempo, complesso ma mai contorto, nel quale ... esquire.com Due candidati a Il Premio Strega 2026. Due romanzi da scoprire. Venerdì 17 aprile Mauro Covacich e Christian Raimo si incontrano per parlare l’uno del libro dell’altro. Libreria Koob Roma, ore 18.30 - facebook.com facebook Anche stavolta è martedì, almeno finché Trump non abolisce i giorni della settimana. E stanotte, un minuto dopo la mezzanotte, torna Cose (molto) preziose. Questa volta chiacchiero con Christian Raimo del suo "L'invenzione del colore" @lanavediteseoed @ x.com