Un maestro di terza elementare è stato arrestato venerdì durante l'orario scolastico in una scuola pubblica di Buccinasco, nel Sud Milano. Le autorità hanno fermato l'insegnante in flagranza di reato mentre compiva atti di natura sessuale su due bambini. L'episodio si è verificato all’interno dell’aula durante le lezioni. La polizia ha avviato le indagini e ha disposto l’arresto del docente.

Milano – Un maestro di terza elementare, in servizio in una scuola pubblica di Buccinasco, nel Sud Milano, è stato arrestato venerdì in flagranza di reato per abusi su due bimbi. L’accusa pesantissima è di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa, dalla minore età delle vittime, di cui lui era insegnante di sostegno. Il maestro, italiano, di 45 anni, insospettabile, come spesso succede in questi casi, è stato sorpreso a palpeggiare i bambini. L’attenzione su di lui era già alta perché aveva tenuto condotte “anomale” e “attenzioni particolari” che avevano insospettito anche i colleghi. Per l’insegnante si sono aperte le porte del carcere di San Vittore, dopo le indagini concluse dalla pm Rosaria Stagnaro, coordinate dall’aggiunta Letizia Mannella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Choc alle elementari, palpeggiava i suoi alunni: maestro sorpreso in classe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Seggi aperti con gli alunni a scuola. Referendum, test alle elementari. La sindaca: "Un aiuto alle famiglie"Oggi le scuole elementari sono rimaste aperte mentre si svolgono i test e le consultazioni referendarie sulla giustizia.

Palpeggiava le sue alunne, arrestato un maestroUn insegnante di una scuola elementare è stato arrestato agli arresti domiciliari con l'accusa di aver palpeggiato alcune sue alunne minorenni.

Si parla di: Choc alle elementari, palpeggiava i suoi alunni: maestro sorpreso in classe; Palpeggiava le alunne, prof di scuola primaria arrestato per violenza sessuale. I racconti choc delle bimbe ai genitori.