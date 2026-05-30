Palpeggiava le sue alunne arrestato un maestro
Un insegnante di una scuola elementare è stato arrestato agli arresti domiciliari con l'accusa di aver palpeggiato alcune sue alunne minorenni. L'episodio è stato scoperto e portato all'attenzione delle autorità, che hanno avviato le indagini. L'uomo è ora sotto misura cautelare, mentre le ragioni delle accuse sono ancora oggetto di approfondimento. La vicenda riguarda più di una studentessa e si svolge nel comune di Oria.
AGI - Un maestro di una scuola primaria del comune di Oria (Br) è finito agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. La misura cautelare è stata eseguita dai Carabinieri della stazione di Oria in esecuzione di un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura della Repubblica. L'attività investigativa, condotta dai militari dell'Arma e coordinata dalla Procura brindisina, ha preso avvio dalle segnalazioni della dirigente scolastica, alla quale si erano rivolti alcuni genitori dopo aver appreso dalle figlie racconti ritenuti particolarmente allarmanti. 🔗 Leggi su Agi.it
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