palpeggiava le sue alunne arrestato un maestro

Notizia in breve

Un insegnante di una scuola elementare è stato arrestato agli arresti domiciliari con l'accusa di aver palpeggiato alcune sue alunne minorenni. L'episodio è stato scoperto e portato all'attenzione delle autorità, che hanno avviato le indagini. L'uomo è ora sotto misura cautelare, mentre le ragioni delle accuse sono ancora oggetto di approfondimento. La vicenda riguarda più di una studentessa e si svolge nel comune di Oria.