Seggi aperti con gli alunni a scuola Referendum test alle elementari La sindaca | Un aiuto alle famiglie

Oggi le scuole elementari sono rimaste aperte mentre si svolgono i test e le consultazioni referendarie sulla giustizia. Gli studenti frequentano regolarmente le lezioni, mentre la sindaca ha dichiarato che le aperture rappresentano un aiuto per le famiglie. Le votazioni si svolgono con gli alunni presenti in aula, in un clima di normalità. La giornata si svolge senza interruzioni nelle attività scolastiche.

Voto e lezioni scolastiche: prove di pacifica convivenza. Scuole aperte infatti nonostante le consultazioni imminenti del referendum sulla giustizia. L’amministrazione comunale di Argelato, con una modalità sperimentale autorizzata dalla prefettura e in collaborazione con l’istituto scolastico comprensivo di Argelato, non chiuderà le scuole in occasione del prossimo referendum. Le cui votazioni sono in programma domenica e lunedì. "Stiamo lavorando da mesi – spiega la sindaca Claudia Muzic – per dare forma a una riorganizzazione dei seggi e che verrà testata per la prima volta il prossimo fine settimana. In sostanza, il modello che abbiamo adottato consentirà di far convivere, con percorsi e accessi separati e con qualche misura organizzativa, le attività scolastiche con lo svolgimento del referendum". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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