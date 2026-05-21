Una nuova collezione di sandali Havaianas disegnata da Isabel Marant è diventata un punto di riferimento per l’estate 2026. La linea combina uno stile bohemien con elementi ispirati alla tradizione brasiliana, creando un look distintivo e riconoscibile. Le calzature, caratterizzate da dettagli e materiali specifici, sono state lanciate sul mercato e subito apprezzate tra gli appassionati di moda. La produzione e distribuzione sono state regolate secondo le procedure standard del settore.

Estetica bohemien e heritage brasiliano. La collezione Havaianas firmata da Isabel Marant è l’accessorio must have dell’estate . Havaianas e Isabel Maran t presentano la loro prima collaborazione in edizione limitata, un incontro inedito tra due brand provenienti da universi culturali distinti, ma uniti da un approccio spontaneo, autentico e gioioso allo stile. La partnership segna il dialogo naturale tra una vera icona brasiliana e uno dei nomi più riconoscibili della moda parigina, dando vita a una collezione che celebra l’estate attraverso una nuova idea di eleganza rilassata. Da decenni, Havaianas interpreta lo spirito dell’estate brasiliana, trasformando le infradito in un’icona lifestyle globale, sinonimo di libertà, leggerezza e autenticità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Must-have estate 2026: le Havaianas firmate Isabel Marant sono l’accessorio cool del momento

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