Chieti ballottaggio decisivo | si gioca il futuro dell’ospedale

? Punti chiave Come influirà il voto sul futuro dell'ospedale di Chieti?. Chi porterà la proposta di difesa del presidio sanitario locale?. Perché la Regione Abruzzo ha pianificato la riorganizzazione ospedaliera?. Cosa accadrà al distretto sanitario dopo le decisioni del centrodestra?.? In Breve Giuseppe Conte presenterà il libro Una Nuova Primavera mercoledì 3 giugno alle 18.30.. L'incontro alla Casina dei Tigli vedrà la partecipazione del giornalista Luca Telese.. La deputata Daniela Torto accusa il centrodestra di aver chiuso il distretto sanitario.. Il programma di Giovanni Legnini punta a contrastare i piani di Marco Marsilio.. Chieti decide il futuro della sanità: il ballottaggio tra difesa del presidio e rischio smantellamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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