Bimba di 2 anni morta a Bordighera arrestato il compagno della madre | è accusato di maltrattamenti

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Bordighera con l’accusa di maltrattamenti. La polizia ha fermato il compagno della madre di una bambina di 2 anni, trovata morta il 9 febbraio 2026. L’indagine riguarda presunti abusi che avrebbero coinvolto la vittima. Iannuzzi si trova ora in custodia, mentre proseguono le verifiche sulla causa del decesso.

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È finito in manette Manuel Iannuzzi, il 42enne compagno della donna la cui bimba di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L'uomo è accusato di maltrattamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Bimba morta a Bordighera, indagato il compagno della madre - Storie italiane 16/02/2026

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