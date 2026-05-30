Il compagno della madre è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti. La sua detenzione arriva dopo la scoperta della morte della bambina di due anni, avvenuta il 9 febbraio 2026 a Bordighera. La procura ha emesso il provvedimento dopo aver raccolto elementi che collegano il sospettato alle condizioni di maltrattamento che avrebbero portato al decesso. La famiglia era nota alle autorità per alcuni precedenti.

Si aggiunge un nuovo capitolo all’inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio 2026. Nelle ultime ore è stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della piccola. L’uomo è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, un’ipotesi di reato che si inserisce nel quadro investigativo già aperto nei mesi scorsi dopo il decesso della minore. La notizia dell’arresto è stata confermata a Fanpage.it dall’avvocato del 42enne, Cristian Urbini, che assiste l’indagato. Il provvedimento arriva al termine di mesi di accertamenti e approfondimenti condotti dagli investigatori per ricostruire il contesto familiare in cui viveva la bambina e le circostanze che hanno preceduto la sua morte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre: accusato di maltrattamenti

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Bimba morta a Bordighera, indagato il compagno della madre - Storie italiane 16/02/2026

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