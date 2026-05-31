Durante gli Sky Inclusion Days, una sciatrice paralimpica ha detto che ora le piace di più la vita rispetto a quando vedeva bene. Con il suo accompagnatore, ha spiegato come la sua prospettiva sia cambiata e come affronta le sfide quotidiane. La campionessa ha condiviso il suo percorso, sottolineando l’importanza di adattarsi e di trovare nuove motivazioni. La sua testimonianza si è concentrata sulla crescita personale e sulla capacità di trovare gioia anche nelle difficoltà.

Portabandiera azzurra ai giochi. è stata la prima italiana a vincere una medaglia alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Fino a 16 anni la sua vista non aveva problemi, poi una mattina in motorino si è resa conto che non vedeva bene e che stava per investire dei pedoni. In sei mesi, nonostante un'operazione, ha perso completamente la vista da un occhio. La malattia era presente da tempo, ma nessuno se ne era accorto vista la sua giovane età. Anche il destro ha cominciato ad avere problemi. Per due anni è rimasta bloccata, chiusa in casa. A cambiare la sua prospettiva sono state le Paralimpiadi di otto anni fa e la prova di Giacomo Bertagnolli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Mazzel agli Sky Inclusion Days: «La vita mi piace di più adesso rispetto a quando ci vedevo benissimo»

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