Il giornalista, scrittore e podcaster Stefano Nazzi ha annunciato durante gli Sky Inclusion Days che terrà nuovi appuntamenti a teatro. La comunicazione è avvenuta nel corso dell’evento, senza specificare date o location. Nazzi ha condiviso l’intenzione di proseguire con spettacoli dal vivo, senza fornire ulteriori dettagli sul programma o sui contenuti. La notizia riguarda esclusivamente l’annuncio pubblico fatto dall’interessato.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Milano, 28 mag. (askanews) – Il giornalista, scrittore, podcaster, Stefano Nazzi ospite degli Sky Inclusion Days all’incontro “Raccontare la realtà e proteggersi dalla fantacronaca” ha approfondito il tema della responsabilità dei media nella narrazione dei casi di cronaca nera e come sia interconnessa alla fiducia del pubblico. Grande esperto di crime il giornalista sarà il 29 e 30 maggio in prima visione su Sky Crime e su Sky Documentaries con la docuserie Nazzi Racconta. “Allora è una docuserie che parlerà di tre casi, tre storie molto diverse tra loro che hanno in comune, che furono atti delitti commessi da gruppi, quindi quello che viene chiamato il branco non solo giornalisticamente ma anche termini psicologici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ospite agli Sky Inclusion Days, annuncia nuovi appuntamenti a teatro

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