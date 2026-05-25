Chiara Poggi non si è difesa l'omicidio è durato meno di 15 minuti | il nuovo consulente di Sempio smonta i pm

Il medico legale Sabino Pelosi, nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio, ha dichiarato che Chiara Poggi non si è difesa e che l’omicidio è durato meno di 15 minuti. La sua analisi smantisce le conclusioni dei pubblici ministeri. Pelosi ha espresso che non ci sono prove di resistenza da parte della vittima durante l’aggressione. Le sue conclusioni sono state rese note in un’intervista a Fanpage.it.

A Fanpage.it parla il nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio, il medico legale Sabino Pelosi. In una sua consulenza depositata in Procura oggi 25 maggio risponde a quella dei pm in merito a orario del decesso e dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

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