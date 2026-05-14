La consulenza informatica della Procura di Pavia analizza i computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi in relazione all'omicidio avvenuto il 13 agosto 2007. Secondo i risultati, non si esclude che Chiara o Alberto possano aver aperto la cartella 'Militare' prima del delitto. La possibilità che Chiara o Alberto abbiano effettuato un doppio clic sulla cartella tra le 22 e l'ora dell'omicidio viene presa in considerazione nei rilievi tecnici.

Non si esclude che "Chiara (o Alberto, in orario imprecisato ma dopo le 22 del giorno 12 agosto 2007) possa comunque aver fatto doppio click sulla cartella 'militare' o meno": cosa dice la consulenza informatica della Procura di Pavia sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Garlasco, Chiara Poggi usò il pc di Stasi prima dell'omicidio: scontro tra periti sulla cartella "militare"

Garlasco, depositata la perizia sui pc di Chiara Poggi e Stasi, ipotesi ritrovamento cartella "militare", si va verso fine indaginiNell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, la perizia effettuata dal professor Paolo Dal Checco potrebbe essere l'ultimo elemento...

Temi più discussi: Delitto Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: Scontrino a Vigevano lo hai fatto tu; I video intimi di Chiara Poggi con Alberto Stasi (nella cartella secretata prima del delitto): l'ipotesi che Sempio li abbia visti; Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; Le intercettazioni, la telefonata con Chiara Poggi e la chiavetta Usb: il caso Garlasco dopo l'ultimo interrogatorio ad Andrea Sempio.

La Procura di Pavia si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito nelle aule di giustizia con la condanna definitiva di Alberto Stasi, accusato di aver ucciso l'allora fidanzata Chiara Poggi. E lo avrebbe fatto ribadisco, anche in maniera abbast x.com

Chiara Poggi potrebbe aver aperto la cartella ‘Militare’ prima dell’omicidio: la consulenza dei pm sui pcNon si esclude che Chiara (o Alberto, in orario imprecisato ma dopo le 22 del giorno 12 agosto 2007) possa comunque aver fatto doppio click sulla ... fanpage.it

Chiara Poggi, il fratello Marco ha ascoltato le intercettazioni del suo amico: come ha reagito e cosa pensaIl mistero della scomparsa di Chiara Poggi: tra segreti, amicizie e sospetti, la verità si nasconde in un intricato labirinto di emozioni ... bigodino.it