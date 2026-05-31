chi tace sugli islamisti diventa loro complice vannacci non aiuti il pd

Il vicepremier e ministro delle infrastrutture ha trascorso la giornata a Roma, dedicandosi a incontri istituzionali e alla cura di un piccolo orto sul terrazzo. Non sono stati resi noti dettagli specifici sugli incontri o sugli argomenti affrontati durante la giornata. La presenza del ministro è avvenuta in un contesto di attività quotidiane, senza comunicazioni ufficiali sulle decisioni o sulle iniziative intraprese.

Tra incontri istituzionali e la cura del mini orto sul terrazzo, il vicepremier Matteo Salvini è rimasto a lavorare in una Roma assolata. Mattinata dedicata ai dossier urgenti dei Trasporti: confronto con l'ad del Gruppo Ferrovie dello Stato Donnarumma sulla questione delle future gare per l'intercity sulle quali grava un nuovo sciopero per l'11 giugno che il ministro sta cercando di scongiurare, ritenendo «condivisibili» le richieste dei lavoratori. E come leader della Lega ha riunito il ministro dell'Economia Giorgetti e al sottosegretario al Lavoro Durigon. Tema: studiare una forma anticipata di pensione entro i 67 anni per superare la legge Fornero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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