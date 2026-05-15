Sospese le sanzioni a Francesca Albanese Ma il governo italiano complice e colluso tace

In queste ore è stata annunciata la sospensione delle sanzioni a Francesca Albanese da parte di un giudice americano. La decisione si basa sulla tutela della libertà di espressione prevista dal primo emendamento, che ha portato a questa misura temporanea. La notizia ha suscitato reazioni di soddisfazione tra coloro che avevano criticato le sanzioni iniziali. Nel frattempo, il governo italiano non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda.

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In queste ore, giustamente, grande esultanza perché il giudice americano ha sospeso le sanzioni a Francesca Albanese, in nome della libertà di espressione e dal primo emendamento che Trump non è ancora riuscito a sopprimere. Criticare duramente il governo di Israele e denunciare il genocidio non può essere considerato un reato. Del resto quello che ha denunciato Francesca Albanese è stato confermato dalle relazioni dell’Onu, dai rapporti internazionali, da video, film, denunce arrivate non solo da Gaza, ma da ogni parte del mondo, da tutte le associazioni indipendenti, da tanta parte della stessa comunità ebraica. L’estrema destra mondiale, guidata da Netanyahu, vuole oscurare la verità per poter continuare lo sterminio, a cominciare da quello delle bambine e dei bambini di Gaza, della Cisgiordania, del Libano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sospese le sanzioni a Francesca Albanese. Ma il governo italiano, complice e colluso, tace ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Francesca Albanese: sospese le sanzioni #notizie #news #attualità Sullo stesso argomento Sospese le sanzioni di Trump contro Francesca AlbaneseLa sentenza del giudice Leon Violato il primo emendamento alla Costituzione Usa, che garantisce la libertà di esprimere “anche opinioni ritenute... Francesca Albanese salvata dal tribunale Usa: sospese le sanzioni volute da TrumpIl giudice distrettuale Richard Leon ha emesso un’ordinanza di sospensione delle sanzioni pecuniarie e restrittive imposte dall'amministrazione Trump... Francesca Albanese, sospese le sanzioni Usa: Abbiamo creduto nella giustizia ift.tt/f9hQNDd x.com Sospese le sanzioni contro Francesca Albanese reddit Francesca Albanese, sospese le sanzioni Usa: Abbiamo creduto nella giustiziaUn giudice federale Usa sospende le sanzioni contro Francesca Albanese. La relatrice ONU a Piazzapulita: Ora serve un atto politico formale ... affaritaliani.it Le sanzioni a Francesca Albanese sospese da una corte federale di Washington, le aveva imposte l'amministrazione TrumpPer il giudice, le sanzioni contro Francesca Albanese per le accuse a Israele e alle aziende Usa sui crimini di guerra in Palestina potrebbero violare la libertà di espressione garantita dalla Costitu ... wired.it