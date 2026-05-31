chi sono le due figlie maggiori di heather parisi rebecca jewel e jacqueline luna

Le due figlie maggiori di Heather Parisi, Rebecca Jewel e Jacqueline Luna, hanno rispettivamente 32 e 26 anni. Sono nate da relazioni passate dell’artista. Heather Parisi ha in totale quattro figli, frutto di tre relazioni diverse.

Heather Parisi ha quattro figli avuti da tre relazioni diverse, le due figlie maggiori, Rebecca Jewel e Jacqueline Luna, hanno rispettivamente 32 e 26 anni e sono nate dalle sue passate relazioni. Vive invece a Hong Kong con i gemelli più piccoli, Elizabeth Jaden e Dylan Maria (nati nel 2010 dal matrimonio con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin ) Rebecca e Jacqueline Luna, le figlie maggiori di Heather Parisi. Le ragazze, entrambe bellissime e – soprattutto la maggiore –, molto somiglianti alla madre, sono rimaste a vivere inizialmente in Italia, a Roma, con i rispettivi padri: Giorgio Manenti (imprenditore) nel caso di Rebecca e Giovanni Di Giacomo (ortopedico) per Jacqueline. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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