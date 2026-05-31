Heather Parisi ha avuto quattro figli da tre diversi uomini. La prima figlia, Rebecca Jewel, è nata nel 1994 dal matrimonio con Giorgio Manenti, concluso nel 1999. Su altri figli e padri non sono stati forniti dettagli specifici.

Heather Parisi ha avuto quattro figli da tre uomini diversi. Nel 1994 ha dato alla luce Rebecca Jewel, frutto del matrimonio con Giorgio Manenti, terminato nel 1999. In seguito è stata legata a Giovanni Di Giacomo da cui, nel 2000, ha avuto Jacqueline Luna. Nel 2011 si è trasferita a Hong Kong insieme al marito, il noto imprenditore Umberto Maria Anzolin, da cui ha avuto i gemelli Elizabeth e Dylan. Chi è il primo ex marito di Heather Parisi e padre di Rebecca Jewel. Dopo il grande successo degli anni ’70 e ’80, Heather Parisi va all’estero per un’esperienza nella tv spagnola. Quando rientra in Italia, nel 1993, la ballerina viene scelta per condurre “ Bellezze al bagno” a fianco di Giorgio Mastrota. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Heather Parisi e padri delle due figlie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chi era il PADRE di Celentano — la verità sulle sue origini che ha NASCOSTO per tutta la vita!

Notizie e thread social correlati

Chi sono le figlie di Giancarlo Magalli, Manuela e Michela nate da due relazioni diverseGiancarlo Magalli ha due figlie, Michela e Manuela, nate da due relazioni diverse.

Chi sono le due figlie di Maria Maionchi, Giulia e Camilla e cosa fanno nella vitaMaria Maionchi ha due figlie, Giulia e Camilla, nate rispettivamente nel 1977 e nel 1981.

Temi più discussi: Marco Fantini, chi è l'ex tronista di Uomini e Donne | Dal successo nel mondo della moda alla famiglia; Verissimo – Le storie, oggi sabato 30 maggio: gli ospiti e le interviste; Belen Rodriguez in ospedale: la sorella Cecilia accusata di indifferenza ma la verità è diversa| Cos'è; Giovanna Lorenzi, chi è la moglie di Roby Facchinetti | Lui: Ha fatto una cosa straordinaria per.

Chi sono Elizabeth Jaden e Dylan Maria, figli di Heather Parisi | Nati a Hong KongElizabeth Jaden e Dylan Maria, figli di Heather Parisi: chi sono? Venuti al mondo nel 2010 grazie all'amore con Umberto Maria Anzolin ... ilsussidiario.net

Giorgio Manenti, chi è l’ex marito di Heather Parisi | Insieme genitori di Rebecca, nata nel 1994Giorgio Manenti, chi è l'ex marito di Heather Parisi: i due sono stati insieme per diversi anni e sono diventati genitori di Rebecca Jewel Giorgio Manenti: chi è l’ex marito di Heather Parisi e padre ... ilsussidiario.net