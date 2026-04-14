Chi sono le figlie di Marco Berry Ludovica e Carlotta e chi sono le mamme? Si sono pentite di avermi lasciato

Marco Berry ha due figlie, Ludovica e Carlotta. Ludovica è nata dalla prima relazione stabile del presentatore, mentre Carlotta è il risultato di una seconda storia. Non sono state fornite informazioni sulle madre delle due ragazze. Recentemente Berry ha dichiarato che le figlie si sono pentite di averlo lasciato.

M arco Berry ha due figlie Ludovica e Carlotta, la prima è nata dalla prima relazione di lunga data del presentatore, mentre Carlotta è la secondogenita ed è venuta al mondo da una seconda storia. Insieme alla prima figlia Marco Berry ha anche vissuto l’esperienza a Pechino Express qualche anno fa, non mancarono polemiche a riguardo co Marco che ha tentato di stroncare sul nascere le voci su una presunta e accesa discussione: “Io e mia figlia non abbiamo mai litigato in vita nostra. Venne montato un nostro diverbio, che tra l’altro nasceva da alcune valutazioni sul programma” disse in quell’occasione Berry. Al Grande Fratello Vip sicuramente l’occasione sarà quella giusta per Marco Berry per portare qualcosa di nuovo e ci sarà l’occasione per ascoltare la sua vita.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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