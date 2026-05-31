Chi sono il marito e l’ex di Maria Giovanna Elmi Gabriele Massarutto e Ernesto Hofmann

Da metropolitanmagazine.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maria Giovanna Elmi è stata sposata con un fisico nucleare, Ernesto Hofmann, prima di sposare il suo attuale marito, Gabriele Massarutto. Le informazioni riguardano solo le loro relazioni passate, senza dettagli aggiuntivi.

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Prima di sposare il  marito Gabriele Massarutto, Maria Giovanna Elmi è stata sposata con un fisico nucleare, Ernesto Hofmann. I due si sono uniti in matrimonio nel 1970 e il loro legame è durato otto anni: erano molto felici e innamorati e a dividerli  fu il desiderio dell’uomo di diventare papà. La conduttrice, infatti, non poteva avere figli per via di un’operazione subita a vent’anni. Fu la Sacra Rota a decretare  l’annullamento del matrimonio tra i due. Chi è il marito di Maria Giovanna Elmi. Gabriele Massarutto  è un imprenditore friulano, classe 1940, nonché secondo  marito  di  Maria Giovanna Elmi. Da anni è a capo di un’azienda attiva nel settore dell’energia elettrica e, nonostante sia una persona piuttosto riservata, è noto per la sua grande passione per lo sport. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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