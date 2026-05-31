Chi sono il marito e l’ex di Maria Giovanna Elmi Gabriele Massarutto e Ernesto Hofmann
Maria Giovanna Elmi è stata sposata con un fisico nucleare, Ernesto Hofmann, prima di sposare il suo attuale marito, Gabriele Massarutto. Le informazioni riguardano solo le loro relazioni passate, senza dettagli aggiuntivi.
Prima di sposare il marito Gabriele Massarutto, Maria Giovanna Elmi è stata sposata con un fisico nucleare, Ernesto Hofmann. I due si sono uniti in matrimonio nel 1970 e il loro legame è durato otto anni: erano molto felici e innamorati e a dividerli fu il desiderio dell’uomo di diventare papà. La conduttrice, infatti, non poteva avere figli per via di un’operazione subita a vent’anni. Fu la Sacra Rota a decretare l’annullamento del matrimonio tra i due. Chi è il marito di Maria Giovanna Elmi. Gabriele Massarutto è un imprenditore friulano, classe 1940, nonché secondo marito di Maria Giovanna Elmi. Da anni è a capo di un’azienda attiva nel settore dell’energia elettrica e, nonostante sia una persona piuttosto riservata, è noto per la sua grande passione per lo sport. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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