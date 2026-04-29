Il marito di Maria Pia Calzone è Gianluca, un uomo che non lavora nel settore dello spettacolo. La coppia ha un figlio di nome Gabriele. In alcune interviste, Maria Pia Calzone ha ricordato i momenti difficili legati a momenti di tristezza e pianti. Gabriele è l’unico figlio della coppia. Gianluca ha condiviso con la moglie alcuni momenti di difficoltà durante il loro percorso familiare.

Il marito di Maria Pia Calzone è Gianluca, uomo lontano dal mondo dello spettacolo che l’ha resa madre di Gabriele, unico figlio della coppia. L’attrice sarà oggi tra gli ospiti del terzo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Nata a Reino in provincia di Benevento nel 1967, si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia per poi conseguire la laurea in lettere all’ Orientale di Napoli. Il debutto al cinema risale al 1988 con Chiari Di Luna al fianco di Lello Arena, per poi partecipare a numerosi film tra i quali “Pater familias” di Francesco Patierno, “Matrimoni” di Cristina Comencini, “Ribelli per...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Maria Pia Calzone (padre del figlio Gabriele): “Ricorda ancora i momenti bui dove mi ha vista piangere”

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