Gioele Gabriele e Angelica Maria | chi sono i tre ragazzi del Lazio premiati da Mattarella come eroi della solidarietà
Tre giovani del Lazio sono stati premiati dal presidente della Repubblica come esempi di solidarietà. Uno di loro si sposta ogni settimana per dieci ore complessive, andando e tornando da un laboratorio musicale dedicato alle persone con disabilità. La premiazione si inserisce in un riconoscimento ufficiale per azioni di impegno sociale e di aiuto alle persone più fragili.
C’è chi si mette in viaggio ogni sabato, per dieci ore totali tra andata e ritorno, solo per portare la propria chitarra in un laboratorio dove la musica abbatte le barriere della disabilità. E chi, nel tempo libero tra i banchi di scuola, indossa la divisa della Croce Rossa per distribuire pasti.🔗 Leggi su Romatoday.it
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