Maria Maionchi ha due figlie, Giulia e Camilla, nate rispettivamente nel 1977 e nel 1981. La madre si è sposata nel 1976 con Alberto Salerno, un paroliere e produttore discografico noto nel settore musicale. Le due sorelle sono cresciute in un ambiente legato alla musica, ma non ci sono informazioni pubbliche sui loro percorsi professionali o attività specifiche. La famiglia Maionchi è conosciuta principalmente per il ruolo di Maria nel mondo dello spettacolo.

Nel 1976 Mara Maionchi ha sposato Alberto Salerno, noto paroliere e produttore discografico, e dal loro matrimonio sono nate due figlie: Giulia (1977) e Camilla (1981). La giudice di X Factor è diventata nonna per la prima volta nel 2011 con la nascita di Nicolò, che è stato seguito da Mirtilla nel 2015 e da Margherita nel 2018. Figlie di Mara Maionchi, Giulia Salerno e la collaborazione con la sorella Camilla per fondare la loro etichetta. Dopo gli studi in relazioni pubbliche allo IULM di Milano, la secondogenita di Mara Maionchi, Camilla ha costruito una carriera nel mondo della comunicazione e della pubblicità, prima di avvicinarsi sempre di più all’universo musicale dei genitori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le due figlie di Maria Maionchi, Giulia e Camilla e cosa fanno nella vita

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