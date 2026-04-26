Giancarlo Magalli ha due figlie, Michela e Manuela, nate da due relazioni diverse. Michela è figlia di una delle sue ex mogli, mentre Manuela è nata dall’altra. Le due donne sono cresciute con i rispettivi genitori in famiglie separate. Nessuna delle due ha scelto di intraprendere una carriera pubblica o nel mondo dello spettacolo. La loro vita privata si mantiene lontana dai riflettori.

Le figlie di Giancarlo Magalli sono Michela e Manuela, avute dai due matrimoni con Carla Crocivera e Valeria Donati. Nella vita di Giancarlo Magalli i due matrimoni finiti male hanno comunque portato dei frutti, visto che il conduttore ha avuto la possibilità di abbracciare due figlie, Manuela e Michela, che oggi occupano una parte centrale della sua vita. In particolare soffermandosi sulla sua prima figlia Manuela, Giancarlo Magalli ha raccontato di aver incontrato delle difficoltà in un primo momento: “Quando è nata io ero ventiduenne, praticamente un bambino, i primi anni sono stato un po’ assente ma poi ho recuperato, con mia figlia adesso ho un ottimo rapporto” ha svelato a Domenica In il noto conduttore romano.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le figlie di Giancarlo Magalli, Manuela e Michela nate da due relazioni diverse

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