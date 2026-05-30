Napoli ha mostrato interesse per il portiere del Bayer Leverkusen, Kovar, dopo la partita in cui ha subito sei gol contro il Psv. La società sta valutando possibili mosse in vista della prossima sessione di mercato, anche con attenzione ai ruoli difensivi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma si continua a monitorare la situazione del portiere. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nelle prossime settimane.

Il Napoli segue Kovar del Bayer Leverkusen. Movimenti in difesa in casa Napoli, anche per quanto riguarda il portiere. Quest’anno Antonio Conte ha alternato molto sia Alex Meret, che Vanja Milinkovic-Savic, con il secondo che era diventato praticamente titolare fino alla sconfitta 3-2 contro il Bologna a fine stagione; da lì, non ha più visto il campo ed è stato sostituito da colui che ha vinto due scudetti difendendo la porta del Napoli. Occhio al calciomercato, però. Perché uno dei due potrebbe lasciare la città partenopea in vista della prossima stagione, quando sulla panchina azzurra ci sarà Massimiliano Allegri. Fabio Mandarini scrive sul Corriere dello Sport che se dovesse andar via uno tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, il Napoli virerebbe sull’estremo difensore del Psv: C’è un bel po’ di movimento in difesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli interessato a Kovar, il portiere del 6-2 contro il Psv

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