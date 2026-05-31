Chi risarcisce le vittime dell’incidente di Modena? Il sistema RC auto non ragiona per caricature
Il 16 maggio scorso, un 31enne ha investito passanti nel centro di Modena, causando diverse ferite. Attualmente, non ci sono elementi che indichino un legame con il terrorismo o che il conducente fosse incapace di intendere e di volere. La vicenda riguarda le modalità dell’incidente e le responsabilità sulla copertura dei danni, con il sistema di assicurazione RC auto che non distingue tra diverse tipologie di carenze o intenti.
Il 31enne che il 16 maggio scorso si è lanciato in auto contro i passanti nel centro di Modena non risulta, allo stato degli atti, né un terrorista né un soggetto incapace di intendere e di volere. Ed è opportuno chiarirlo subito, perché attorno alla vicenda si è già addensata quella tipica nebbia emotiva che accompagna ormai qualsiasi episodio di violenza collettiva: da una parte la corsa compulsiva all’etichetta del “terrorismo”, dall’altra il riflesso quasi automatico di derubricare tutto a “follia”. La Procura di Modena ha contestato strage e lesioni aggravate, escludendo però — almeno finora — finalità di terrorismo. E la ragione è tecnica: il terrorismo richiede un disegno ideologico coerente diretto a intimidire la popolazione o a condizionare i poteri pubblici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Modena, risarcimento alle vittime: lassicurazione può pagare, ma il massimale potrebbe non bastare.
Notizie e thread social correlati
Strage di Modena, l’assicurazione risarcisce le vittime se l’auto è usata come arma?Un'auto, una Citroen C3, ha investito pedoni e ciclisti sulla via Emilia nel centro di Modena sabato pomeriggio.
Incidente mortale a Modena: scontro tra auto e camion, 3 vittimeQuesta mattina a Modena si è verificato un grave incidente stradale lungo la Via Emilia Ovest, all’altezza del civico 1700.
Argomenti più discussi: Auto su folla a Modena, chi dovrà pagare i risarcimenti danni: il ruolo delle assicurazioni; Strage di Modena, l’assicurazione risarcisce le vittime se l’auto è usata come arma?; Un avvocato chiede 7,5 milioni per una vittima francese di Crans-Montana; Toyota MH, dopo l'esplosione non si è visto alcun risarcimento.
A Modena un’auto si è lanciata sulla folla: chi risarcisce i passanti feriti? Quando un veicolo causa danni gravi a persone coinvolte, la RC Auto ha prima di tutto una funzione fondamentale: tutelare le vittime. In linea generale, infatti, i passanti danneggiati so facebook
Strage di Modena, l’assicurazione risarcisce le vittime se l’auto è usata come arma?Auto sulla folla a Modena: quando la Rc auto può risarcire le vittime e cosa cambia con massimali, Fondo e INAIL. quifinanza.it