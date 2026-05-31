Il 16 maggio scorso, un 31enne ha investito passanti nel centro di Modena, causando diverse ferite. Attualmente, non ci sono elementi che indichino un legame con il terrorismo o che il conducente fosse incapace di intendere e di volere. La vicenda riguarda le modalità dell’incidente e le responsabilità sulla copertura dei danni, con il sistema di assicurazione RC auto che non distingue tra diverse tipologie di carenze o intenti.

Il 31enne che il 16 maggio scorso si è lanciato in auto contro i passanti nel centro di Modena non risulta, allo stato degli atti, né un terrorista né un soggetto incapace di intendere e di volere. Ed è opportuno chiarirlo subito, perché attorno alla vicenda si è già addensata quella tipica nebbia emotiva che accompagna ormai qualsiasi episodio di violenza collettiva: da una parte la corsa compulsiva all’etichetta del “terrorismo”, dall’altra il riflesso quasi automatico di derubricare tutto a “follia”. La Procura di Modena ha contestato strage e lesioni aggravate, escludendo però — almeno finora — finalità di terrorismo. E la ragione è tecnica: il terrorismo richiede un disegno ideologico coerente diretto a intimidire la popolazione o a condizionare i poteri pubblici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi risarcisce le vittime dell’incidente di Modena? Il sistema RC auto non ragiona per caricature

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Modena, risarcimento alle vittime: lassicurazione può pagare, ma il massimale potrebbe non bastare.

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