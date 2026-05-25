Un'auto, una Citroen C3, ha investito pedoni e ciclisti sulla via Emilia nel centro di Modena sabato pomeriggio. L’incidente ha coinvolto persone sui marciapiedi, causando danni e ferite. L’assicurazione dell’auto ha annunciato che potrebbe risarcire le vittime, anche se l’auto fosse stata usata come arma. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o motivazioni dell’accaduto.

Modena, sabato pomeriggio. Una Citroen C3 entra nella via Emilia e colpisce pedoni e ciclisti sui marciapiedi del centro. Salim El Koudri, 31 anni, è accusato di strage con l’ aggravante delle lesioni gravissime dopo aver travolto otto persone, lanciandosi con la sua auto sulla folla. La Gip ha convalidato l’arresto ritenendo che “sussiste in maniera concreta il pericolo” che possa commettere altri delitti della stessa specie. In ospedale restano alcuni feriti; tra loro anche la donna di 69 anni a cui sono state amputate le gambe. Nell’ ordinanza di convalida emerge che l’uomo avrebbe voluto “colpire più persone possibile”, dirigendo il veicolo prima verso un marciapiede e poi verso quello opposto, dove in quel momento c’erano più persone. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Strage di Modena, l’assicurazione risarcisce le vittime se l’auto è usata come arma?

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