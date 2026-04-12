Incidente mortale a Modena | scontro tra auto e camion 3 vittime

Questa mattina a Modena si è verificato un grave incidente stradale lungo la Via Emilia Ovest, all’altezza del civico 1700. Un’auto e un camion sono entrati in collisione, provocando il decesso di tre persone e il ferimento di altre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e i soccorsi. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

Gravissimo incidente stradale questa mattina a Modena, lungo la Via Emilia Ovest all’altezza del civico 1700. Il bilancio è drammatico: tre persone hanno perso la vita e una quarta è rimasta gravemente ferita. Scontro frontale tra auto e camion del latte. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto ha coinvolto un’autovettura e un autocarro adibito al trasporto di latte. Lo scontro frontale è stato particolarmente violento: entrambi i mezzi sono usciti dalla carreggiata, finendo nella scarpata adiacente alla strada. Intervento dei Vigili del Fuoco: estratti quattro occupanti. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare i passeggeri dell’auto, rimasti intrappolati tra le lamiere.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incidente mortale a Modena: scontro tra auto e camion, 3 vittime Incidente mortale in A4 tra San Stino e Portogruaro: auto si schianta sotto un camion, due vittimeUn impatto violentissimo, poi il silenzio irreale sull’asfalto dell’Autostrada A4. Leggi anche: Incidente mortale in E45, scontro fra un'auto e un camion ULTIM'ORA SPAVENTOSO INCIDENTE SULL'A1: CI SONO 3 MORTI E DIVERSI FERITI