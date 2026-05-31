Una giovane donna è morta in un incidente stradale a Foggia. L’incidente è avvenuto questa mattina e ha coinvolto un veicolo che si è ribaltato. La vittima, di 19 anni, era a bordo del veicolo e ha riportato ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

La comunità di Orta Nova si stringe attorno al dolore dei genitori della giovane vittima del terribile incidente che si è verificato nel corso della notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio lungo la strada provinciale 80: mentre gli uomini della polizia stradale di Foggia sono ancora impegnati nella ricostruzione delle esatte dinamiche del sinistro che ha causato un morto e quattro feriti, tutti minorenni, parenti e amici piangono la prematura scomparsa di Andrea Procaccino. Secondo le informazioni fatte circolare dagli inquirenti, i ragazzini, 4 italiani e un ucraino tutti residenti a Orta Nova, erano a bordo di una Renault Megane con targa polacca, alla guida della quale si trovava un 16enne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi era Andrea Procaccino, la giovane vittima dell'incidente di Foggia

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